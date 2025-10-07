10 λόγοι που νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι: Η κοινωνική πίεση που σε κρατά σε εγρήγορση

Ναι, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που νιώθει ενοχές ακόμα και αυτή τη μία ώρα της ημέρας που θα χαλαρώσει - χωρίς να κάνει δουλειές.

Κεφάλαιο «ενοχές»: στην κοινωνία του 2025, όλοι τρέχουμε να προλάβουμε συνεχώς κάτι - από την κίνηση και τα ραντεβού μέχρι το σχολείο και τις εξωτερικές δουλειές, η καθημερινότητά μας θυμίζει αγώνα δρόμου. Και όταν όλα τακτοποιηθούν και μπουν σε μια σειρά, φτάνει η ώρα να πάρουμε μια ανάσα, να χαλαρώσουμε στον καναπέ και να επικεντρωθούμε στις προσωπικές ανάγκες μας. Ναι; Όχι.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων νιώθει τύψεις και ενοχές την ώρα της ξεκούρασης, γιατί θεωρεί πως θα μπορούσε να αφιερώσει αυτόν τον χρόνο σε κάτι πιο «χρήσιμο». Για παράδειγμα, να συνεχίσει τη δουλειά στον υπολογιστή, να πληρώσει λογαριασμούς, να βάλει ακόμα ένα πλυντήριο ή να επιδιορθώσει κάτι που έχει χαλάσει στο σπίτι. Όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι κυριαρχούνται από τύψεις, όταν κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους - κι ας είναι απλά ένας μισάωρος ύπνος το απόγευμα.

