«Γιατί είσαι τόσο γαμ... αυστηρός»: Όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου
Όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου μετά τη δήλωση της Χαμάς, σύμφωνα με το Axios.
Όταν την Παρασκευή (3/10) η Χαμάς ήταν θετικά προσκείμενη την πρόταση Τραμπ αλλά με επιφυλάξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios.
Συγκεκριμένα, αξιωματούχος περιέγραψε την επίμαχη στιχομυθία. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα να πανηγυρίζει, και ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της συνομιλίας στο Axios.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr