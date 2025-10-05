«Γιατί είσαι τόσο γαμ... αυστηρός»: Όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου

Όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου μετά τη δήλωση της Χαμάς, σύμφωνα με το Axios.

Όταν την Παρασκευή (3/10) η Χαμάς ήταν θετικά προσκείμενη την πρόταση Τραμπ αλλά με επιφυλάξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios.