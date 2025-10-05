Το μυστικό των ευτυχισμένων ζευγαριών: Η ιδιότητα που είναι πιο σημαντική κι από την αγάπη, σύμφωνα με την ψυχολογία

Η αγάπη δεν φτάνει. Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί η αυτογνωσία είναι το θεμέλιο για να χτίσεις μια σχέση με εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και αληθινή σύνδεση/

Έχεις τις καλύτερες προθέσεις, αγαπάς με όλη σου την ψυχή, κι όμως, νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Χωρίς την ικανότητα να παρατηρείς τα δικά σου μοτίβα συμπεριφοράς, όλα αυτά τα συναισθήματα μπορεί να μην φτάνουν ποτέ στον άλλον με τον τρόπο που θέλεις.

Στις ταινίες, το να ερωτεύεσαι φαίνεται απλό και οδηγεί πάντα σε ένα "happy ever after". Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία είναι διαφορετική. Η αγάπη συχνά «χάνεται στη μετάφραση» εξαιτίας της άμυνάς μας, της κακής επικοινωνίας, του φόβου της ευαλωτότητας ή της παλιάς πληγής μιας προηγούμενης σχέσης. Είναι φυσιολογικό να αναζητάς τη σύνδεση, αλλά για να προσφέρεις μια υγιή, μακροχρόνια αγάπη, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από έντονα συναισθήματα: χρειάζεσαι αυτογνωσία.

