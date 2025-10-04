Βρετανία: Για πρώτη φορά στην ιστορία, ορίστηκε γυναίκα Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας

«Η ιστορία μας στην προστασία των αποτυχιών έχει αφήσει πίσω της μια κληρονομιά βαθιάς βλάβης και δυσπιστίας», δήλωσε η Μουλάλι την Παρασκευή, μετά τον διορισμό της.

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Για πρώτη φορά, ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι δόθηκε σε γυναίκα, στα σχεδόν 500 χρόνια ιστορίας της Αγγλικανικής εκκλησίας.

Η ίδια υπηρέτησε για σχεδόν οκτώ χρόνια ως επίσκοπος του Λονδίνου και είναι πρώην επικεφαλής νοσηλεύτρια της Αγγλίας. Αποτελεί το 106ο πρόσωπο που θα ηγηθεί της Εκκλησίας της Αγγλίας και αναλαμβάνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς η Αγγλικανική Εκκλησία έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για τους χειρισμούς της σε σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Υπενθυμίζουμε πως σχεδόν έναν χρόνο πριν, ο πρώην ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Τζάστιν Ουέλμπι παραιτήθηκε από το αξίωμά του.

