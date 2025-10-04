Ο Τομ Χόλαντ διόρθωσε δημοσιογράφο που αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα» του: «Είναι αρραβωνιαστικιά μου»

Ο Τομ Χόλαντ ανέβηκε - κι άλλο - στα μάτια μας.

Ο Τομ Χόλαντ έχει επιλέξει να πορεύεται στον λαμπερό και, μερικές φορές, «τυφλωτικό», χώρο της showbiz, κρατώντας χαμηλό προφίλ. Τι κι αν είναι μόλις 29 χρονών, τι κι αν μετρά πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες, όπως Spider-Man, Εκδικητές, Captain America, τι κι αν έχει στην κατοχή του δεκάδες βραβεία, δεν παύει να είναι προσγειωμένος, στοχεύοντας συνεχώς στην προσωπική εξέλιξη. Παράλληλα, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό και στηρίζει τη σύντροφό του και, επίσης, επιτυχημένη ηθοποιό, Ζεντάγια.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2016, ωστόσο έγιναν επίσημα ζευγάρι το 2021 και από τότε παραμένουν μαζί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα μέσα, ο Τομ Χόλαντ έκανε πρόταση γάμου στη Ζεντάγια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2024, με τις δύο οικογένειες να γιορτάζουν την επισημοποίηση της σχέσης τους. Πηγαίνοντας κόντρα στη φιλοσοφία του Χόλιγουντ, το ζευγάρι είναι ήπιων τόνων, κρατώντας την ιδιωτική ζωή του στο «παρασκήνιο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr