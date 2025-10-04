Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος»-Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

Μία δίκη με ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έφτασε στο τέλος της. Μία αναδρομή στις σκοτεινές στιγμές του διάσημου ράπερ.

Η αποκαθήλωση ενός ειδώλου της Hip Hop μουσικής ήταν θεαματική και με κρότο.

Ο Σον «Diddy» Κομπς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών την Παρασκευή (3/10), σε μία μαραθώνια συνεδρίαση αποφεύγοντας την 20ετή κάθειρξη που αντιμετώπιζε για τις 2 κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία

Η ποινή του Κομπς είναι μικρότερη τόσο από την ποινή περίπου πέντε έως έξι ετών που συνιστάται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές οδηγίες, αλλά και από τα περισσότερα από 11 χρόνια που ζητούσαν οι εισαγγελείς.

Αλλά απέχει επίσης πολύ από την ποινή των 14 μηνών, που η ισχυρή ομάδα υπεράσπισής του είχε υποστηρίξει ότι του άξιζε. Σε περίπου 3 χρόνια θα αποφυλακιστεί καθώς συνυπολογίζεται ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει τη φυλακή.

