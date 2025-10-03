Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης - «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέθανε μέσα στο νοσοκομείο»

Όσα αναφέρει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο Άρτας.

Συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας.

«Το παιδί μου έχει πιθανότητες να ζήσει. Και η γιατρός μου λέει κατά 99% όχι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το παιδί μου θα φύγει από ένα αλλεργικό σοκ. Είχα μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει» λέει η μητέρα της άτυχης 28χρονης στον ΣΚΑΙ.

