H μυστική ορεινή πόλη που θα σώσει τον Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Κάτω από 700.000 τόνους γρανίτη, η Αμερική έχει χτίσει μια υπόγεια πόλη έτοιμη να αντέξει το τέλος του κόσμου.

Κάτω από 700.000 τόνους γρανίτη, βαθιά στα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο, υπάρχει μια πόλη που δεν θα βρεις στο Google Maps. Το υπόγειο φρούριο Cheyenne, ολοκληρωμένο το 1966 με κόστος 142 εκατομμύρια δολάρια (σήμερα θα ξεπερνούσε το 1 δισ.), είναι το μέρος όπου η Αμερική σχεδίασε να συνεχίσει να υπάρχει, ακόμα κι αν ο υπόλοιπος πλανήτης γίνει στάχτη.

