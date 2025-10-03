Ποτό σε πλαστικό ποτήρι – Γιατί οι νέοι προτιμούν να διασκεδάζουν στα πεζοδρόμια

Καινούργια street bars ξεπροβάλλουν σε όλη την Ελλάδα, καθώς το “αράζουμε στην μέση του δρόμου” γίνεται μια φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά.

Κάθε νύχτα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και σε μικρότερες πόλεις όπως η Πάτρα και η Λάρισα, μια συνήθεια φαίνεται να εδραιώνεται: νέοι άνθρωποι συνωστίζονται στα πεζοδρόμια και στις γωνίες των δρόμων, πίνοντας κρασί ή απεριτίφ από πλαστικά ποτήρια. Η μουσική διαχέεται από τα κοντινά καταστήματα, οι συνομιλίες πλημμυρίζουν τον αέρα και η διάκριση μεταξύ δημόσιου χώρου και ιδιωτικής επιχείρησης ξεθωριάζει. Αυτά είναι τα «street bars», ένα φαινόμενο που έχει αναδιαμορφώσει την ελληνική νυχτερινή ζωή την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αναπτύσσεται, προκαλώντας συζήτηση όσο και έντονη κριτική.

