Γιώργος Λάνθιμος: Η ταινία Bugonia προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας και η Έμα Στόουν έστειλε μήνυμα στα ελληνικά

Μπορεί η Έμα Στόουν να μην παρευρέθηκε στην Αθήνα, έκανε όμως την έκπληξή της

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρες, στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης και υποψήφιος για Όσκαρ βρέθηκε στην πρεμιέρα, έχοντας όμως και μία έκπληξη μαζί του. Η Έμα Στόουν μπορεί να μην κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα, έστειλε όμως ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα ελληνικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr