To Gran Turismo 7 υποδέχεται μία από τις πιο σημαντικές και «πλούσιες» ενημερώσεις του (vid)

Το Gran Turismo 7 συνεχίζει να ενημερώνεται

Το Gran Turismo 7 θα λάβει την ενημέρωση "Spec III" τον Δεκέμβριο του 2025. Η ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από το εντυπωσιακό ορόσημο των 100 εκατομμυρίων πωλήσεων σε όλη τη σειρά, επιβεβαιώνοντας την μακρά και επιτυχημένη πορεία της franchise που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια.

Η ενημέρωση "Spec III" φέρνει νέες προσθήκες που θα ανανεώσουν την εμπειρία του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, θα εισαχθούν δύο νέα αγωνιστικά circuit, το Yas Marina Circuit και το Circuit Gilles-Villeneuve, προσφέροντας νέες πίστες για ακόμα πιο προκλητικούς αγώνες. Επίσης, προστίθενται οκτώ νέα αυτοκίνητα, που εμπλουτίζουν την γκάμα των διαθέσιμων οχημάτων για τους παίκτες.

Εκτός από τα νέα οχήματα και πίστες, η ενημέρωση περιλαμβάνει τη χρήση ελαστικών Dunlop, ένα Data Logger για βελτιστοποίηση της απόδοσης, καθώς και αύξηση του ανώτατου επιπέδου συλλέκτη, που επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή και συλλογή αυτοκινήτων. Στη λειτουργία Brand Central, οι παίκτες θα μπορούν πλέον να αποδέχονται απεριόριστες προσκλήσεις για αυτοκίνητα, κάνοντας την εμπειρία ακόμα πιο ευέλικτη.

Επιπλέον, το Spec III φέρνει βελτιώσεις στις εβδομαδιαίες προκλήσεις και νέα events στη λειτουργία Circuit Experience, παρέχοντας περισσότερες δραστηριότητες και περιεχόμενο για τους φανατικούς παίκτες racing games. Η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης ένα νέο opening video και ένα νέο μενού Seasonal Menu στο Menu Book, για πιο φρέσκια και σύγχρονη αίσθηση στο περιβάλλον πλοήγησης.

Ο δημιουργός της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους παίκτες και τους συνεργάτες που συνέβαλαν ώστε η σειρά να φτάσει σε αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο, τονίζοντας τη σημασία της συνέχειας και της ανάπτυξης ποιοτικών τίτλων στο μέλλον.