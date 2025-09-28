Άφησε ιατρική και στίβο, πήγε να τα βροντήξει, έτρωγε παγάκια και τελικά έγινε Παγκόσμιος: Αυτός είναι ο Στέφανος Ντούσκος

Ένα του έλειπε: Το παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο! Και το κέρδισε στη Σανγκάη λέγοντας μετά την συγκλονιστική του κούρσα: «Αυτό είναι για την Ελλάδα και τους Έλληνες».

Μπήκε στο γυμναστήριο και άκουσε τους κωπηλάτες να βογκούν από τους πόνους. Αγχώθηκε... Δεν τον είχε ξαναζήσει αυτό το πράμα. Τι δουλειά είχε αυτός εκεί; Στίβο έκανε.

Γιατί να έβαζε τον εαυτό του σε αυτή την οδυνηρή διαδικασία στα 15 του μάλιστα; Μέρα με τη μέρα όμως το ερωτεύτηκε. Θες η αγάπη του για το νερό; Η επαφή που είχε με τη λίμνη ως βέρος Γιαννιώτης με καταγωγή από (την πλευρά της μητέρας του) από την Κέρκυρα;

Ο Στέφανος Ντούσκος όχι απλά αγάπησε την κωπηλασία, αλλά έφτασε στο σημείο να θυσιάσει τα πάντα. Και πέτυχε τα πάντα.

