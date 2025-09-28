Τοκογλύφοι είχαν απαγάγει τον Σωτήρη Μουστάκα και τον έχωσαν σε πορτ μπαγκάζ: «2.500.000 αλλιώς...»

Το πάθος του με τον τζόγο και το καζίνο τον οδήγησε σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Μοναδικός, χαμαιλέων, αγωνιστής... Αλλά και με πάθη! Ποιός αλλωστε δεν έχει; Κάποιες φορές εξειδανικεύουμε ανθρώπους που θαυμάζουμε και ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν τα τρωτά τους σημεία. Όσο ευγενικοί και καλόψυχοι είναι, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχε κι αυτός τα πάθη του όμως... Το εξής ένα: τον Τζόγο, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.

Από μικρός, ο Κύπριος - για όσους δεν το γνώριζαν - Σωτήρης Μουστάκας είχε μπλεξίματα και περιπέτειες. Συμμετείχε στον αγώνα της Εθνικής Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) με στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου από την Βρετανική μοναρχία.

