Είδαμε τις 10 πιο κουλ γειτονιές για το 2025 και τώρα θέλουμε να προγραμματίσουμε ταξίδι

Σύμφωνα με τη λίστα του Time Out.

Το Time Out δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τη λίστα με τις «πιο κουλ» γειτονιές του κόσμου για το 2025. Ιδανική στιγμή για να προγραμματίσεις το επόμενο ταξίδι σου, εξερευνώντας νέες κουλτούρες και ανακαλύπτοντας νέα στέκια. Η εν λόγω λίστα ανανεώνεται τα τελευταία οκτώ χρόνια και βασίζεται σε προτάσεις του παγκόσμιου δικτύου της από συντάκτες και αρθρογράφους.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται είναι ο πολιτισμός, η νυχτερινή ζωή, το προσιτό φαγητό, η τέχνη και η ποιότητα ζωής. Κάθε γωνιά και κάθε στενό έχει σημασία σε μία γειτονιά. Οι πιο κουλ γειτονιές του κόσμου, είναι μέρη που διατηρούν τον τοπικό χαρακτήρα που προσελκύει τους ανθρώπους να ζουν, να εργάζονται και να διασκεδάζουν, υπογραμμίζει το Time Out.

