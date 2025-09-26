H Ντακότα Τζόνσον έδωσε στο παραδοσιακό naked dress την πιο chic ανατροπή

Η Ντακότα Τζόνσον μάς έχει συνηθίσει σε εντυπωσιακά looks, με το πιο πρόσφατό της να μπαίνει σίγουρα στη λίστα με τις πιο τολμηρές αλλά συνάμα κομψές εμφανίσεις

Με αφορμή την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, όπου έλαβε το βραβείο Golden Eye, η Ντακότα Τζόνσον φόρεσε ένα φόρεμα με δαντελένιο τοπ, με ψηλό ντεκολτέ, μακριά μανίκια και χαμηλωμένη μέση, το οποίο κατέληγε σε μια balloon τούλινη φούστα.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr