Τρεις «παγίδες» που δεν πέφτουν ποτέ οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Έχουν επίγνωση της κατάστασης και προσπαθούν πάντα να προστατεύουν τον εαυτό τους.

Υπάρχουν στιγμές που χάνουμε τον εαυτό μας - όχι από αδυναμία, αλλά επειδή παρασυρόμαστε από πράγματα που μοιάζουν «αθώα» ή «φυσιολογικά». Κάτι μας αποσπά, κάτι μας τραβά την προσοχή, και τελικά δεν κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι θα μας έκανε καλό. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ξεχωρίζουν, γιατί έχουν επίγνωση αυτών των στιγμών. Ξέρουν πότε χάνουν τον προσανατολισμό τους και, κυρίως, ξέρουν πώς να επανέρχονται.

