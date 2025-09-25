Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά της Κρήτης, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr