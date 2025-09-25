Starbucks: 900 απολύσεις και 124 λιγότερα καταστήματα, τελεσίγραφο στο προσωπικό

Η Starbucks που αντιμετωπίζει δυσκολίες σχεδιάζει να κλείσει εκατοντάδες καταστήματα.

ΗStarbucks ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) την απόλυση περίπου 900 υπαλλήλων εκτός λιανικής και τον σχεδιασμό για το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων σε ΗΠΑ και Καναδά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική περικοπή προσωπικού μέσα στο 2025, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να ανακάμψει από μια παρατεταμένη περίοδο μειωμένων πωλήσεων.

Οι ειδοποιήσεις προς τους εργαζομένους των οποίων οι θέσεις καταργούνται αναμένεται να σταλούν νωρίς την Παρασκευή, ενώ οι ανακοινώσεις για τα καταστήματα που θα κλείσουν θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

