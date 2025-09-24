Στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη στο Cash or Trash: Πούλησε συλλογή επιτραπέζιων παιχνιδιών των 60s (vid)

Ο Λάζος Μαντικός πήγε μαζί με τον πεθερό του στο Cash or Trash για να πουλήσει συλλογή επιτραπέζιων παιχνιδιών των 60s.

Μια αναπάντεχη εμφάνιση έκανε ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός στο νέο επεισόδιο του Cash or Trash.

Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 βρέθηκε στο πλατό μαζί με τον… πεθερό του, προκειμένου να δοκιμάσουν την τύχη τους με μερικά παλιά επιτραπέζια των 60s.

Η γνωριμία με τη Μοιραράκη και η τελική συμφωνία με τους αγοραστές

«Λόγω της δημοσιογραφίας με ξέρετε, η αλήθεια είναι, από τη διάρρηξη σε ένα από τα καταστήματά σας. Ήμουν από αυτούς τους ενοχλητικούς που σας πήρα τηλέφωνο να δω τι συμβαίνει και αν είστε καλά» είπε αστειευόμενος στη Δέσποινα Μοιραράκη, θυμίζοντας πως δεν ήταν η πρώτη φορά που συναντιούνται.

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα πως αρχικά σκόπευε να εμφανιστεί με την πεθερά του, αλλά εκείνη ήταν «πολύ ντροπαλή» και έτσι τελικά τον συνόδευσε ο πεθερός του.

Αφού ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αποτίμησε τα αντικείμενα στα 300 ευρώ, ο Λάζος Μαντικός και ο πεθερός του προχώρησαν στη διαπραγμάτευση με τους αγοραστές. Η τελική συμφωνία; Έφυγαν από το στούντιο με το ποσό των 400 ευρώ.

