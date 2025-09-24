Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου στο Blue Star Χίος: Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Δύο συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι ο Πλοίαρχος και ο Α' Μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, μετά τη σύλληψή τους από τις λιμενικές Αρχές σχετικά με το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά, όπου έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος.

Όπως έκανε γνωστό το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, για να απολογηθούν.

