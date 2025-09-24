Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο Tik Tok

Η Ελένη Καρασταμάτη, από την Καβάλα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της.

ε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Καρασταμάτη, η υπάλληλος καθαριότητας στην Καβάλα που είχε γίνει viral στο TikTok, καθώς σε βίντεο αποθεώθηκε για την αφοσίωσή της στη δουλειά της, την ενέργεια που βγάζει και την στάση της.

Η γυναίκα στην Καβάλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, από συγγενικό της πρόσωπο, διότι βρισκόταν σε άδεια, μεταφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

