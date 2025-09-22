«Σπασμένη Φλέβα»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη που όλοι περιμένουν

Η αφίσα και το επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης 6ης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, μόλις κυκλοφόρησαν.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα». Η αφίσα και το νέο trailer μόλις κυκλοφόρησαν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη ταινία. Η 6η ταινία της φιλμογραφίας του Γιάννη Οικονομίδη πρόκειται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από 27 Νοεμβρίου.

Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr