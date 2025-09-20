O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

Ο πειρατής-ναύαρχος Πίρι Ρέις και ο περίφημος χάρτης του. Το πλοίο «Πίρι Ρέις», η σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση του 1987 και οι νέες φουρτούνες στο Αιγαίο που προκαλεί το τουρκικό σκάφος.

Η… φημολογούμενη έξοδος του τουρκικού ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο έγινε αφορμή για μια ακόμα φορά να τεθούν σε ετοιμότητα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και να υπάρξει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Τουρκία, τη Δευτέρα 15/9/2025 είχε εκδώσει NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του «Πίρι Ρέις» σε περιοχές του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, το πλοίο σύμφωνα με τους Τούρκους θα πραγματοποιούσε έρευνες για δέκα μέρες δυτικά της Λέσβου και νότια της Χίου ως τις ζωτικής σημασίας νησίδες Καλόγεροι (Μικρός και Μεγάλος Καλόγερος) στη μέση του Αιγαίου μεταξύ Χίου και Άνδρου.

