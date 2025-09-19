Να με λες μαμά: Είδαμε το πρώτο επεισόδιο της νέας συγκλονιστικής σειράς του Alpha και αλήθεια, πρέπει να το δεις και εσύ

Αυτή τη σεζόν, ο Alpha μας δίνει την καλύτερη αφορμή να ανοίξουμε (ξανά) την τηλεόρασή μας. Η νέα κοινωνική - δραματική σειρά, “Να με λες μαμά”, με κεντρικό θέμα την παιδική κακοποίηση θα σε (μας) καθηλώσει. Το JennyGr βρέθηκε στην avant-première - λίγο πριν την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Είμαι σίγουρη πως όλο το καλοκαίρι κάπου πήρε το μάτι σου το trailer της νέας σειράς του Alpha με τίτλο «Να με λες μαμά», με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και την - μόλις - 9 ετών Ναυσικά Κοκοτά. Αν όχι, πολύ σύντομα θα τη δεις στην τηλεόραση, αφού η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Και όχι, δεν πρόκειται για ακόμα μία σειρά της ελληνικής μυθοπλασίας, αλλά για «τη» σειρά, που θίγει ένα από τα πιο ευαίσθητα, σκοτεινά και, δυστυχώς, όχι τόσο προβεβλημένα θέματα της κοινωνίας: την παιδική κακοποίηση. Μια ιστορία που θα σε αγγίξει βαθιά, φέρνοντας δάκρυα - θλίψης, συγκίνησης, χαράς, ανακούφισης και τούμπαλιν - στα μάτια σου.

