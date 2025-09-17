Το Σόι Σου: Γυρίστηκε το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν

Πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν της κωμικής σειράς Το Σόι Σου.

Το «Σόι Σου», η αγαπημένη κωμική σειρά μικρών και μεγάλων επιστρέφει στις οθόνες μας με νέα επεισόδια στην νέα τηλεοπτική σεζόν του ALPHA, όπου και την γνωρίσαμε.

Η σειρά που σημείωνε τρελά νούμερα όποτε έπαιζε σε επανάληψη και ήταν πολυαγαπημένη συνήθεια, μετά από 6 χρόνια απουσίας και πάνω που είχαμε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για νέο κύκλο επεισοδίων, επιστρέφει με 60 επεισόδια που μάλλον θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα.

