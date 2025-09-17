Ε, ναι! Το ιστορικό Central Perk καφέ των “Friends” ανοίγει στη Νέα Υόρκη - Βιογραφικά που αφήνουμε;

Κυρίες και κύριοι, το Central Perk Coffee των “Friends” ανοίγει τις πόρτες του στην Times Square το φθινόπωρο του 2025. Και ναι, ο πορτοκαλί καναπές θα είναι εκεί.

Από τα Warner Bros.Studios απευθείας στην Times Square: Είναι επίσημο, το Central Perk Coffee της πολυαγαπημένης, πολυπροβεβλημένης και πολυσυζητημένης σειράς «Friends», που έγραψε ιστορία, βρίσκει μόνιμη θέση στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης και αν αυτή δεν είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας, τότε ποια; Μπορεί να μην ζούμε στη Νέα Υόρκη, ούτε να είναι στα άμεσα σχέδιά μας να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η σκέψη και μόνο ότι ο περιβόητος πορτοκαλί καναπές της δημοφιλούς sitcom σειράς θα υπάρχει σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες του πλανήτη, παρακινεί όλους τους fans να κλείσουν εισιτήρια για την πατρίδα του cozy καφέ, που όλοι λατρέψαμε.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr