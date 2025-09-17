Δεν έχεις κατάθλιψη, απλά περνάς κρίση μέσης ηλικίας: 7 στοιχεία που το επιβεβαιώνουν

Αν αυτές οι συμπεριφορές σού είναι αρκετά γνώριμες, τότε, ίσως, να περνάς κρίση μέσης ηλικίας και να μην το έχεις αντιληφθεί.

Η σχέση μας με τον χρόνο αλλάζει όσο μεγαλώνουμε. Στην παιδική ηλικία μας, ερχόμαστε σε επαφή μαζί του μόνο την ημέρα των γενεθλίων μας, όταν, δηλαδή, φτάνει η στιγμή να σβήσουμε το κεράκι μας.

Μεγαλώνοντας, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τις αλλαγές τόσο στη ζωή μας όσο και στη εμφάνισή μας. Πριν καλά - καλά το καταλάβουμε, έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις και απαιτητικές υποχρεώσεις, που πρέπει να φέρουμε εις πέρας.

Πότε, όμως, περνά κανείς κρίση μέσης ηλικίας; Είμαστε βέβαιοι πως έχεις ήδη ακούσει αυτόν τον όρο, ωστόσο ίσως να μην γνωρίζεις, αν και εσύ βιώνεις μια τέτοια κατάσταση.

Οι άνθρωποι που περνούν κρίση μέσης ηλικίας, έρχονται αντιμέτωποι με την αμφισβήτηση του εαυτού τους και όλων όσων έχουν πετύχει.

