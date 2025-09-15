Έξω φρενών ο Μαγειρίας της Σεμερτζίδου: «Θα σας πλακώσω στις αγωγές, θα λέτε συγγνώμη και θα πληρώνετε»
Θα φανεί ότι είναι αθώοι και τότε θα υπάρξει αντεπίθεση από πλευράς τους με μηνύσεις και αγωγές, είπε.
Στην αντεπίθεση λέει πώς θα περάσει ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα έχει δεσμευτεί η περιουσία τους, όταν αποδειχθεί πως είναι αθώοι.
Ο Χρήστος Μαγειρίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον δημοσιογράφο του Open Γιάννη Ευσταθίου, ανέφερε - όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος του καναλιού - πως πιέστηκε ο Εισαγγελέας να βγάλει αυτό το πόρισμα...
