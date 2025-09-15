Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι Ινδών βασάνισε τους εραστές της γυναίκας
Θύματα του ζευγαριού ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, με την ένταση των βασανιστηρίων να παραπέμπουν σε τελετές μαύρης μαγείας
Ένα ζευγάρι από περιοχή της Κεράλα στην Ινδία συνελήφθη επειδή παρέσυρε δύο νεαρούς, με τους οποίους η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε σχέση για αρκετό καιρό, στο σπίτι τους πριν τους βασανίσει και τους ληστέψει, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Dubai Porta Potty»: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για σεξουαλική εκμετάλλευση και ρατσισμό από νέο ντοκιμαντέρ του BBC
- Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους: Η ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα
- Ο... άλλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ μηνύει τη Meta: "Με κατηγορούν ότι προσποιούμαι τον εαυτό μου!"