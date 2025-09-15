Φωτιά τώρα στα Καμένα Βούρλα: Στη «μάχη» και 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά στα Καμένα Βούρλα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.

