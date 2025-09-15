Πρώτο πλήρες trailer για το The Witcher Season 4 με τον Liam Hemsworth ως Geralt

Ο Liam Hemsworth έρχεται στο The Witcher Season 4

Το Netflix αποκάλυψε το επίσημο trailer για τη 4η σεζόν της σειράς "The Witcher", η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Η νέα σεζόν θα γνωρίσει την προσθήκη του Liam Hemsworth στον βασικό καστ, που έρχεται να ενισχύσει την ήδη δυναμική ομάδα των ηρώων.

Το τρέιλερ παρουσιάζει νέες περιπέτειες και συγκρούσεις στον κόσμο του Geralt of Rivia, με έντονη δράση, μαγεία και εμβληματικούς χαρακτήρες από το γνωστό σύμπαν των βιβλίων και βιντεοπαιχνιδιών.

Οι φαν της σειράς μπορούν να περιμένουν μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη παραγωγή, με εντυπωσιακά εφέ και βαθύτερη εξερεύνηση της ιστορίας των χαρακτήρων, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για νέες αποκαλύψεις που θα επηρεάσουν τη μοίρα τους.

Η ένταξη του Hemsworth στο καστ αναμένεται να προσφέρει μια φρέσκια προσέγγιση στο σύμπαν του Witcher και να δώσει νέα δυναμική στους ήδη αγαπημένους χαρακτήρες.