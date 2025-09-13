Ποιος ήταν ο Μάρτιν Λασκαρέζι: Η παράξενη ιστορία για το... ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ

Δεν ήταν πάντως κάποιος δανεικός που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ στην μεταγραφική περίοδο.

Ήταν Ιούνιος του 1988, όταν στο νοσοκομείο του Βισμπάντεν της Δυτικής Γερμανίας, εισάγεται για εξετάσεις ένας άντρας, ονόματι «Μάρτιν Λασκαρέζι».

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ διάγει τη δεύτερη τετραετία της και από το 1986, με ένα «σταθεροποιητικό πρόγραμμα» το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πάγωμα των μισθών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έλεγχο των προσλήψεων, συγκράτηση των δημοσίων εξόδων ιδίως μέσω περιορισμού των κοινωνικών δαπανών, κίνητρα προς το ξένο κεφάλαιο για επενδύσεις στην Ελλάδα, προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ανασυγκρότησης των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και πρωτοβουλίες για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς από τον κρατικό εναγκαλισμό.

Βάση του προγράμματος αποτελεί ένα δάνειο δύο δισεκατομμυρίων ECU.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr