Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Santorini Experience 2025

Ντρισμπιώτη, Μάλτση, Παπανικολάου, Ιακωβάκης, Καρνάζης, Σίσκος, Στάμου δίνουν δυναμικό «παρών».

Το Santorini Experience, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στον παγκόσμιο αθλητικό τουρισμό, γιορτάζει φέτος 10 χρόνια ζωής και επιτυχημένης πορείας. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, η Σαντορίνη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς αθλητισμού και ευεξίας, φιλοξενώντας αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αλλά και φίλους του αθλητισμού από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με φόντο την επιβλητική Καλντέρα, το εμβληματικό Ηφαίστειο και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την ενέργεια του αθλητισμού με την αυθεντική γοητεία της Σαντορίνης. Το Santorini Experience δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, είναι μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού που συνεχίζει να εμπνέει και να προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία.

Τρέξιμο με θέα που κόβει την ανάσα



Το Santorini Experience επιστρέφει με τρεις ξεχωριστές διαδρομές: τα 5χλμ “Αριστείδης Αλαφούζος” powered by Miele, τα 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τα 15χλμ. powered by The North Face. Με αφετηρία και τερματισμό την Οία, οι συμμετέχοντες θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία τρέχοντας δίπλα στην Καλντέρα, απολαμβάνοντας την ανεπανάληπτη θέα προς το Αιγαίο και περνώντας μέσα από τους παραδοσιακούς οικισμούς της Οίας, του Ημεροβιγλίου και του Φηροστεφανίου. Οι διαδρομές συνδυάζουν χωμάτινα μονοπάτια, καλντερίμια και εικόνες που μένουν αξέχαστες.

Τη διοργάνωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους: ο Ολυμπιονίκης, πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400μ. με εμπόδια Περικλής Ιακωβάκης, ο διεθνούς φήμης υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, ένας από τους κορυφαίους δρομείς υπεραποστάσεων στον κόσμο, που έχει τρέξει 560 χιλιόμετρα σε μόλις 80 ώρες και 44 λεπτά χωρίς ύπνο, ενώ έχει ολοκληρώσει 50 μαραθώνιους σε 50 πολιτείες των ΗΠΑ σε 50 συνεχόμενες ημέρες και έχει συμπεριληφθεί από το περιοδικό Time στους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο».

Στη Σαντορίνη θα βρεθεί και η δρομέας και προπονήτρια Τζο Μαντά, μια από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες υπερμαραθωνοδρόμους με έντονη παρουσία στη δρομική κοινότητα και με δράση που εμπνέει ολοένα και περισσότερους να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Η Τζο Μαντά έχει κατακτήσει τη 2η θέση στις γυναίκες στον απαιτητικό διεθνή αγώνα Badwater 135 και την 1η θέση στις γυναίκες στο περσινό Σπάρταθλον.

Κολύμβηση με τον Απόστολο Σίσκο και τον Κωνσταντίνο Στάμου

Για πρώτη φορά, θα δώσει το «παρών» ο πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 στο ύπτιο και 5ος κολυμβητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης Απόστολος Σίσκος, που είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μαζί του θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Στάμου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές που από το 2015 μέχρι το 2021 κατέρριψε περισσότερα από 20 πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε πολυάριθμες πανελλήνιες και διεθνείς νίκες, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024! Στο εντυπωσιακό αυτό παζλ της κολύμβησης θα προστεθούν επίσης η Νόρα Δράκου και ο Yasu Hirai Fukuoka, χαρίζοντας στη διοργάνωση ακόμα περισσότερη εμπειρία και κύρος.

Η κολύμβηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης, της Γεωθήρα, της Lifeguard Patrol, της Caldera Yachting και του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης.

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συμμετέχει στο Santorini Experience ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας όχι μόνο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακίνησης, αλλά και ουσιαστική στήριξη σε ανθρώπους, αξίες και εμπειρίες που εμπνέουν. Η συμμετοχή της ενισχύει στρατηγικά την παρουσία του brand με δράσεις που βασίζονται πάνω στις αξίες του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ όπως ο Αθλητισμός, η Εκπαίδευση και η Οδική Ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, στέκεται περήφανα δίπλα σε σπουδαίους Έλληνες αθλητές όπως η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Ολυμπιονίκης και Πρωταθλήτρια Ευρώπης Στίβου) και ο Κωνσταντίνος Στάμου (χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), ενώ στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων, σε θέματα συμπερίληψης εντάσσει στο πρόγραμμα μια ομιλία του Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ Δημήτρη Παπανικολάου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Santorini Experience, η Snappi θα συμμετάσχει με μια ξεχωριστή ομιλία που στόχο έχει να αναδείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει την οικονομική μας κοινότητα. Μέσα από τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων που πραγματοποιεί η Snappi σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού μέσω της καμπάνιας “What The Finance”, προωθεί καινοτόμες λύσεις που κάνουν την οικονομική διαχείριση πιο προσιτή, ενώ παράλληλα η τραπεζική εμπειρία γίνεται προσβάσιμη για όλους τους πελάτες, δίνοντας αξιόπιστες λύσεις για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών αναγκών και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς.

Η The North Face επίσημος χορηγός υπόδησης Trail Running στο Santorini Experience 2025

Η The North Face, κορυφαίο brand στον χώρο του outdoor εξοπλισμού, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμμετοχή της στο Santorini Experience 2025 ως επίσημος χορηγός υπόδησης trail running. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η εταιρεία θα υποστηρίξει τη δημοφιλή διαδρομή των 15 χλμ. προσφέροντας τεχνικά προηγμένα παπούτσια trail running, σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση και αντοχή σε απαιτητικά εδάφη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία τρεξίματος στο μοναδικό σκηνικό της Σαντορίνης, εξοπλισμένοι με την αξιοπιστία και την καινοτομία της The North Face.

Η παρουσία της στο φετινό event ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της εταιρείας στην υποστήριξη της outdoor κοινότητας και την προώθηση ενός ενεργού, φυσιολατρικού τρόπου ζωής.

Παράλληλες Δράσεις με Σπουδαίους Αθλητές

Κατά τη διάρκεια του Santorini Experience, τα νέα παιδιά και οι σύλλογοι του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε παράλληλες δράσεις στο πλευρό κορυφαίων αθλητών. Η Ολυμπιονίκης μπασκετμπολίστρια Εβίνα Μάλτση, μια από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες αθλήτριες όλων των εποχών θα πραγματοποιήσει μαθήματα σε κορίτσια και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θρύλος της Ευρωλίγκα Joe Arlauckas, θα μοιραστεί αντίστοιχα τις εμπειρίες του. Μαζί θα δώσουν συμβουλές και θα εμπνεύσουν μικρούς και μεγάλους μέσα από μαθήματα μπάσκετ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές και να γνωρίσουν από κοντά τα αστέρια του αθλητισμού.

Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου στο Santorini Experience 2025 και γίνε μέρος μιας μοναδικής διοργάνωσης.

Κάνε την εγγραφή σου εδώ: more.com

Επιπλέον, οι δημότες Θήρας, οι εκπαιδευτικοί του νησιού και τα σώματα ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν. Οι εγγραφές τους πραγματοποιούνται στο κατάστημα Alafouzos Sport, στα Φηρά. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται με την παρουσία και προστασία της Ελληνικής Αστυνομίας, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Κλείσε τη θέση σου τώρα!

H ιστορία της Σαντορίνης στα έπαθλα του Santorini Experience

Τα έπαθλα της φετινής διοργάνωσης αναλαμβάνει η αργυροχρυσοχόος Κωνσταντίνα Σπανού με το brand Spanou Jewelry, μια δημιουργός που συνεχίζει την παράδοση της αργυροχρυσοχοΐας στο εργαστήριο της στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με μοντέρνες, ευκολοφόρετες φόρμες. Κάθε κομμάτι που φέρει τη σφραγίδα της αποτελεί ένα μοναδικό δημιούργημα, φτιαγμένο από ασήμι, χρυσό και ημιπολύτιμους λίθους, που χαρίζει λάμψη και ξεχωριστή αξία στα έπαθλα της διοργάνωσης. Η φετινή έμπνευση των επάθλων περιλαμβάνει την Κόρη της Θήρας για τις γυναίκες, σύμβολο χάρης, δύναμης και πολιτισμού, που αναδεικνύει την αρμονία του αρχαίου πνεύματος και της ανθρώπινης προσπάθειας — όπως ακριβώς κάθε αθλητής που αγωνίζεται με ήθος και πάθος και τον Αίγαγρο για τους άνδρες, που ενσαρκώνει τη δύναμη, την αντοχή και το ασυμβίβαστο πνεύμα της φύσης — πηγή έμπνευσης για όσους ξεπερνούν τα όριά τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον εαυτό τους.

Έκπτωση 30% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στη Σαντορίνη για το Santorini Experience μπορούν να επωφεληθούν από την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών) από τον Πειραιά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή, καθώς και 30% έκπτωση στα οχήματα, για όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 5 έως 15 Οκτωβρίου 2025. Κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του μπορεί να επωφεληθεί από την ίδια προσφορά και για τρεις επιπλέον συνοδούς.

Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους μπορούν να επικοινωνήσουν για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση των εισιτηρίων τους, με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

-Πειραιάς, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, τηλ. 210-4222440

-Σαντορίνη, DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Απόλαυσε Αυθεντικές Γεύσεις με Αποκλειστικές Εκπτώσεις

Οι συμμετέχοντες του Santorini Experience μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 10% στο εστιατόριο Rizes, γνωστό για την αυθεντική κυκλαδίτικη κουζίνα και τη μοναδική ατμόσφαιρά του ανάμεσα σε παραδοσιακά κτίρια στα Φηρά, καθώς και έκπτωση 10% στο Marilyn Bar, το νέο, δημοφιλές cocktail bar του νησιού, απολαμβάνοντας δροσιστικά κοκτέιλ και στιγμές χαλάρωσης με θέα το μαγευτικό τοπίο της Σαντορίνης.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι το AESTIAN Philoxenia & Hospitality

Silver Sponsors είναι οι Miele και Snappi.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Blue Star Ferries και NOŪS Santorini.

Official Airline είναι η SKY Express.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Trail Running Shoe είναι η The North Face.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt είναι η 42K.

Jewelry Partner είναι το Spanou Jewelry.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Γεωθήρα, Caldera Yachting, VIP Santorini, Messinian Spa, Rizes Gastro Taverna, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης και Anatomic Line.

Lifeguard Partner είναι η Lifeguard Patrol.

Αρωγός είναι το Humanity Greece.

Discount Partner είναι το Marilyn Bar.



Προνομιακές τιμές διαμονής σε ξενοδοχεία

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Sandblu Resort, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Collection Resort & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Magma Resort Santorini, Aqua Vista Hotels, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini Hotel & Spa, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Santo Houses, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης: https://santorini-experience.com/paketa-diamonis/.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

