PlayStation Family: Νέα εφαρμογή για έλεγχο του PS5 ανακοίνωσε η Sony και το PlayStation

To PlayStation ενισχύει τις λειτουργίες γονικού ελέγχου.

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε την κυκλοφορία της εφαρμογής PlayStation Family, μια νέα ειδική εφαρμογή γονικού ελέγχου διαθέσιμη για iOS και Android, που επιτρέπει στους γονείς να διαχειρίζονται εύκολα το gaming των παιδιών τους απευθείας από τις κινητές τους συσκευές.

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει μια σειρά από προσαρμόσιμα εργαλεία, όπως αναφορές δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο που δείχνουν ποιο παιχνίδι παίζει το παιδί, τη δυνατότητα έγκρισης ή άρνησης αιτημάτων για επιπλέον χρόνο παιχνιδιού, περιορισμούς σε περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία, διαχείριση ορίου δαπανών και προσαρμογή των ρυθμίσεων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Το PlayStation Family διαθέτει επίσης εύκολη διαμόρφωση λογαριασμού παιδιού, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας και των χρόνων παιχνιδιού ημερησίως και εβδομαδιαίως, δίνοντας στους γονείς τον πλήρη έλεγχο για μια ασφαλή και ισορροπημένη εμπειρία παιχνιδιού.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λήψη στα καταστήματα App Store και Google Play από σήμερα και υποστηρίζεται σε συσκευές με iOS 14 και Android 8 ή νεότερη έκδοση.