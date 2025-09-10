Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στον Πειραιά: Αναφορές για τραυματίες

Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ κοντά στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στον Πειραιά.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Μικράς Ασίας πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δέκα ελαφρά τραυματίες, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ήδη το ΕΚΑΒ.

