Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

Τώρα η νύφη προσπαθεί να βρει τρόπο να πάρει πίσω το νυφικό της φόρεμα.

Η πεθερά μιας γυναίκας πέταξε το νυφικό της λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον γάμο. Τώρα η νύφη προσπαθεί να βρει τρόπο να πάρει πίσω το νυφικό, ενώ η σχέση της με την πεθερά της έχει πλέον φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο.

Σε ανάρτησή της στο Reddit, η νύφη εξήγησε ότι η μητέρα του αρραβωνιαστικού της πάντα ήταν ελεγκτική, όμως αυτή η πράξη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr