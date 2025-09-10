Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

Η διαδρομή και η ιστορία του «most wanted» Βασίλη Παλαιοκώστα, η δράση μαζί με τον αδερφό του Νίκο, οι ληστείες, οι απαγωγές, οι κινηματογραφικές αποδράσεις του με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, τα κυνηγητά με την Αστυνομία, τα βιβλία του και το Hollywood

Βρίσκεται στις λίστες με τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς της Ιντερπόλ και είναι επικηρυγμένος για 1.000.000 ευρώ, ποσό πολύ μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο καταζητούμενο βρίσκεται στη λίστα αυτή, ακόμη και από καταζητούμενους που κατηγορούνται για δολοφονίες.

Ο Βασίλης Παλαιοκώστας είναι ένας ΟG (σσ. Original Gangster), κυριολεκτικά, ο οποίος έδρασε για χρόνια μαζί με τον αδερφό του, Νίκο Παλαιοκώστα (που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλη του 2025) πραγματοποιώντας ληστείες κοσμηματοπωλείων, τραπεζών καθώς και απαγωγές.

