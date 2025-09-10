Αυτά είναι τα πιο πετυχημένα παιχνίδια του PlayStation μέχρι και σήμερα στις ΗΠΑ

Ποια είναι τα πιο πετυχημένα PlayStation games μέχρι σήμερα στην Αμερική;

Η Sony γιορτάζει φέτος την 30ή επέτειο του PlayStation στις ΗΠΑ, αν και οι εορτασμοί έχουν ήδη ξεκινήσει πριν ένα χρόνο στην Ιαπωνία όπου κυκλοφόρησε πρώτη η κονσόλα. Στα πλαίσια αυτής της επετείου, ο αναλυτής Mat Piscatella της Circana δημοσίευσε τη λίστα με τα 20 πιο πωλημένα παιχνίδια PlayStation όλων των εποχών στις ΗΠΑ, που καλύπτει όλες τις πλατφόρμες PlayStation.

Τα αποτελέσματα του καταλόγου μπορεί να εκπλήξουν, καθώς είναι πολύ πιο σύγχρονα από όσο θα περίμενε κανείς, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και σε αριθμό πωλήσεων. Αυτό οφείλεται τόσο στις αυξημένες τιμές των παιχνιδιών σήμερα, όσο και στην κυριαρχία των σύγχρονων τίτλων σε μονάδες πωλήσεων. Αναμενόμενα, το Grand Theft Auto 5 βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο σε έσοδα όσο και σε πωλήσεις μονάδων, ενώ το Minecraft ακολουθεί δεύτερο σε πωλήσεις μονάδων αλλά είναι στην έβδομη θέση σε έσοδα λόγω της χαμηλότερης τιμής του.

Στην πρώτη δεκάδα κυριαρχούν πολλά παιχνίδια της σειράς Call of Duty, με σημαντική παρουσία και του Red Dead Redemption 2. Από τα παιχνίδια του PlayStation 2, μόνο το GTA: San Andreas και το GTA: Vice City καταφέρνουν να βρεθούν στη λίστα. Ξεχωρίζουν επίσης αποκλειστικότητες της Sony όπως τα Marvel’s Spider-Man, God of War και The Last of Us, τα οποία έχουν σημαντική παρουσία, παρά τον κυριαρχικό ρόλο των τίτλων Call of Duty.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμφάνιση του Marvel’s Spider-Man 2, ενός παιχνιδιού μόλις δύο ετών, που σημειώνει εξαιρετικές πωλήσεις σε έσοδα χάρη και στην υψηλή τιμή του. Σημειώνεται ότι τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε πακέτα hardware δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, γι' αυτό και δεν εμφανίζονται τίτλοι όπως το Gran Turismo 3.

Η βασική διαπίστωση είναι το πόσο πρόσφατα και σύγχρονα φαίνονται τα παιχνίδια της λίστας, αποδεικνύοντας την ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας του gaming από τις εποχές του PS1 και PS2. Εκτός από κάποιους κλασικούς τίτλους GTA, δεν υπάρχουν άλλοι παλαιοί τίτλοι στην κορυφή, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία των σύγχρονων παιχνιδιών στην αγορά των ΗΠΑ.