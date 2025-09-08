Ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα το Lenovo Legion Go 2

Στην IFA 2025, η Lenovo παρουσίασε το Lenovo Legion Go 2

Η Lenovo παρουσίασε το δεύτερης γενιάς gaming σύστημα Lenovo Legion Go 2 στην έκθεση IFA στο Βερολίνο, φέρνοντας βελτιώσεις στα σημεία. Το Legion Go 2 διατηρεί μια σχεδόν ίδια εμφάνιση με τον προκάτοχό του, όμως έρχεται με πιο ισχυρό επεξεργαστή, καθώς μπορεί να εξοπλιστεί είτε με τον AMD Ryzen Z2 είτε με τον πιο ισχυρό Z2 Extreme σε συνδυασμό με την κάρτα γραφικών AMD Radeon 890M.

Επιπλέον, η συσκευή υποστηρίζει μέχρι 32 GB μνήμης RAM στα 8.000MHz και διαθέτει αποθηκευτικό χώρο PCIe Gen 4 που μπορεί να φτάσει τα 2TB, ενώ υπάρχει και υποδοχή για microSD κάρτες για επέκταση της αποθήκευσης. Η οθόνη του Legion Go 2 είναι OLED 8,8 ιντσών με ανάλυση 1920 x 1200 pixels και υποστηρίζει μεταβαλλόμενο ρυθμό ανανέωσης από 30Hz έως 144Hz, προσφέροντας φωτεινότητα έως 500 nits και πιστοποίηση HDR TrueBlack 1000 που εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Ένα σημαντικό στοιχείο της νέας συσκευής είναι η μεγαλύτερη μπαταρία των 74Whr, σημαντικά αναβαθμισμένη σε σχέση με την μπαταρία των 49.2Whr του αρχικού μοντέλου, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης. Επιπλέον, το Legion Go 2 εφοδιάζεται με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο κουμπί ενεργοποίησης για καλύτερη ασφάλεια, δύο θύρες USB4 με υποστήριξη Power Delivery 4.0, καθώς και την περιζήτητη υποδοχή ακουστικών 3.5mm.

Διαθέτει επίσης διπλά ηχεία των 2 watt, διπλά μικρόφωνα, και συνδεσιμότητα Wi-Fi 6E και Bluetooth 5.3. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, το βάρος του Legion Go 2 αυξήθηκε στα 1079 γραμμάρια.