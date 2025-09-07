Υποψήφιο για βραβείο το «Grand Hotel»: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Κουκουράκης
Διάκριση αλλά και... απώλεια για το Grand Hotel εν όψει της νέας σεζόν.
Μια ακόμη διεθνής διάκριση για ελληνική σειρά: Το «Grand Hotel» είναι υποψήφιο στα βραβεία μυθοπλασίας της Σεούλ (Seoul Drama Awards) στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας δραματικής σειράς.
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως και αυτή στην οποία είχε διακριθεί η σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς το 2023.
