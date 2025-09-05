Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά: Ο ρόλος της ΑΙ

Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά ισχυρών σεισμών έχει ταρακουνήσει την περιοχή, με πιο πρόσφατο τον σεισμό των 4,4 Ρίχτερ τον Μάιο, τον ισχυρότερο εδώ και 40 χρόνια

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή γύρω από τη Νάπολη ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο, καθώς επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανή επαναδραστηριοποίηση του υπερ-ηφαιστείου Campi Flegrei.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά ισχυρών σεισμών έχει ταρακουνήσει την περιοχή, με πιο πρόσφατο τον σεισμό των 4,4 Ρίχτερ τον Μάιο, τον ισχυρότερο εδώ και 40 χρόνια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των σεισμών είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ισχυρότερων και δυνητικά καταστροφικών σεισμών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr