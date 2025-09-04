Θρίλερ στη ζούγκλα του Βόρνεου: Συνετρίβη ελικόπτερο με 8 επιβάτες

Το Airbus BK117 D-3, που ανήκε στην εταιρεία Eastindo Air, χάθηκε από τα ραντάρ μόλις οκτώ λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της περιοχής Κοταμπάρου, στη Νότια Καλιμαντάν.

Μετά από τρεις ημέρες ασταμάτητης έρευνας, οι διασώστες εντόπισαν το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο της Ινδονησίας, ανασύροντας τη σορό ενός επιβάτη, ενώ επτά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η σορός βρέθηκε περίπου 100 μέτρα από τα κατεστραμμένα συντρίμμια, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα θύματα που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα μέσα στο ελικόπτερο. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Γιούντι Μπραμάντιο, η κακοκαιρία και το σκοτάδι δεν επέτρεψαν τον ακριβή υπολογισμό.

