Νέα επανάσταση στη διάγνωση άνοιας: Απλή εξέταση ματιών μπορεί να προβλέψει αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή εξέταση ματιών μπορεί να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ έως και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Δες πώς η υγεία του αμφιβληστροειδούς συνδέεται με την άνοια.

Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους: επιστήμονες αποκάλυψαν ότι μια απλή εξέταση ματιών μπορεί να εντοπίσει σημάδια άνοιας και Αλτσχάιμερ έως και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, που βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα του Jackson Laboratory το 2022, οι επιστήμονες εντόπισαν συγκεκριμένες αγγειακές αλλαγές στον αμφιβληστροειδή που συνδέονται άμεσα με πρώιμες ενδείξεις εκφυλιστικών εγκεφαλικών παθήσεων. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πειραματόζωα με τη μετάλλαξη MTHFR677C>T, η οποία εμφανίζεται σε περίπου 40% του πληθυσμού, και παρατήρησαν στρεβλωμένα αγγεία, πρησμένες αρτηρίες και μειωμένη αιμάτωση στον εγκέφαλο ήδη από την ηλικία των έξι μηνών.

Πώς Τα Μάτια Αποκαλύπτουν Την Υγεία Του Εγκεφάλου

Η Dr. Alaina Reagan, νευροεπιστήμονας στο JAX, εξήγησε:

«Ο αμφιβληστροειδής είναι προέκταση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επομένως, οι αλλαγές στα αγγεία των ματιών μπορεί να αντικατοπτρίζουν τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Αν ένας οπτομέτρης ή οφθαλμίατρος εντοπίσει ασυνήθιστες αγγειακές μεταβολές, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό πρώιμο διαγνωστικό εργαλείο».

Οι αγγειακές ανωμαλίες, όπως τα υπερβολικά στρεβλωμένα και περιορισμένα αγγεία, μπορούν να περιορίσουν τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, προκαλώντας βλάβες που ενδέχεται να συνδέονται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ.

Πότε Θα Είναι Διαθέσιμη Η Εξέταση;

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η νέα μέθοδος θα μπορούσε να ενταχθεί σε καθιερωμένους ετήσιους ελέγχους όρασης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι απλοί, ανώδυνοι και μη επεμβατικοί οφθαλμολογικοί έλεγχοι ίσως να αποτελέσουν στο μέλλον το «παράθυρο» πρόβλεψης για σοβαρές παθήσεις μνήμης και εγκεφαλικής λειτουργίας.

Τι Σημαίνει Αυτό Για Το Μέλλον Της Πρόληψης

Αν οι γιατροί γνωρίζουν από νωρίς τα προειδοποιητικά σημάδια, θα μπορούν να προτείνουν έγκαιρες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, διατροφή, έλεγχο πίεσης και κυκλοφορίας ή περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Έτσι, η μάχη κατά της άνοιας και του Αλτσχάιμερ θα μπορούσε να ξεκινήσει δεκαετίες πριν τα πρώτα συμπτώματα.

Η ανακάλυψη αυτή δεν αποτελεί μόνο επιστημονικό άλμα αλλά και ελπίδα για εκατομμύρια οικογένειες σε όλο τον κόσμο που ζουν με τον φόβο αυτών των ασθενειών.