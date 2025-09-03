Στο φως νέοι διάλογοι από την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Χωρίς τέλος είναι οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται μεγάλος όγκος στοιχείων για τη δράση των μελών της στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η οργάνωση με σαφή δομή «άπλωνε τα πλοκάμια της» από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά και τη διάπραξη εκβιασμών και άλλων σοβαρών αδικημάτων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

