Αποκαλυπτικοί διάλογοι της μαφίας της Κρήτης: «Δεν είμαι εστιατόριο, ναρκωτικά πουλάμε εδώ»

Διάλογοι των μελών της μαφίας της Κρήτης, χαρακτηριστικοί του τρόπου δράσης τους.

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τη δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και στην οποία μέλη της (μεταξύ άλλων αστυνομικοί και ιερείς) συμμετείχαν σε εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών.

Στη δημοσιότητα έρχονται από την ΕΡΤ, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες στις οποίες φαίνεται πώς απέφευγαν τα sms και προτιμούσαν να λένε περισσότερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν αφήνουν ψηφιακά αποτυπώματα.

