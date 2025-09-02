Μαφία της Κρήτης: Οι πιάτσες και οι street dealers - Εμπόριο όπλων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δομή τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ανά ομάδες, αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στα Χανιά ενώ παράλληλα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πώς δρούσε το κύκλωμα.
Τα μέλη της μαφίας φέρεται ότι είχαν χωρίσει ολόκληρο το νομό Χανίων σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή.
