Το μουσικό σχήμα που έμεινε στα χαρτιά: Γιατί δεν τα βρήκαν Λένα Ζευγαρά και Γιώργος Κακοσαίος

Το μουσικό σχήμα Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Κακοσαίος δεν είχε ανακοινωθεί.

Μετά τη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη ότι θα αποχωρήσει από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, επικαλούμενος μεταξύ άλλων λόγους ασέβειας, ο ΑΝΤ1 και το «Καλοκαίρι Παρέα» παρουσίασε ακόμη μία συνεργασία τραγουδιστών που δεν προχώρησε.

Πρόκειται για το σχήμα Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Κακοσαίος (σ.σ. γιος του Γιάννη Πλούταρχου) το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, ενώ δεν είχαν προχωρήσει οι συζητήσεις για μία πιθανή, κοινή εμφάνιση των καλλιτεχνών στη νυχτερινή «πίστα» της Αθήνας.

