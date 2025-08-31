6 παράξενες ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να βρεις το νόημα της ζωής σου

O Μαρκ Μάνσον εξηγεί τα πάντα...

Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ακόμα και αφού τελειώσουμε τη σχολή. Ακόμα και αφού βρούμε δουλειά. Ακόμα και αφού βγάλουμε χρήματα. Έτσι δεν είναι; Είναι φυσιολογικό. Τουλάχιστον, αυτό λέει ο Μαρκ Μάνσον σε άρθρο του.

O Μαρκ Μάνσον έχει γίνει τρεις φορές #1 συγγραφέας των New York Times με το best seller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, καθώς και άλλων βιβλίων. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 65 γλώσσες και έχουν φτάσει στην πρώτη θέση σε περισσότερες από δώδεκα χώρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr