Τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνεις μαζί με τον καφέ
Έξυπνες συμβουλές χρονισμού που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις καθημερινές σας βιταμίνες και μέταλλα.
Αν είστε από εκείνους που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους χωρίς ένα (ή δύο) φλιτζάνια καφέ, δεν είστε οι μόνοι. Ο καφές είναι μια βασική πρωινή ιεροτελεστία — είτε τον πίνετε μαζί με το πρωινό, πριν από την προπόνηση ή αμέσως μόλις ξυπνήσετε, αφού σας βοηθά να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια και έτοιμοι για την ημέρα.
Αλλά αν λαμβάνετε επίσης βιταμίνες ή μέταλλα ως μέρος της πρωινής σας ρουτίνας, αξίζει να μάθετε πώς ο καφές μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά αυτά τα θρεπτικά συστατικά.
