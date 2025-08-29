Glyfada Greek Maritime Golf Event: Η ναυτιλία συναντά το γκολφ σε μια ημέρα γεμάτη δράση

Η κορυφαία διοργάνωση γκολφ για τη ναυτιλία επιστρέφει ξανά, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό αθλητισμού και επιχειρηματικότητας σε ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών.

Το Glyfada Greek Maritime Golf Event δίνει ραντεβού στο εμβληματικό γκολφ της Γλυφάδας, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια ημέρα γεμάτη ενέργεια και συναγωνισμό.

Το φετινό τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει για ακόμη μια χρονιά ανώτατα στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, επιχειρηματίες, εκπροσώπους θεσμών και οργανισμών, καθώς και λάτρεις του γκολφ που επιθυμούν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία του σπουδαίου αυτού Ολυμπιακού αθλήματος. Παράλληλα, ανοίγει τις πύλες του και σε νέους φίλους του αθλήματος, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν τον μαγευτικό κόσμο του γκολφ σε ένα περιβάλλον φιλικό και επαγγελματικό.

Το γήπεδο χωρίζεται σε 18 τμήματα - διαδρομές, όπου κάθε στάδιο έχει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό στρατηγικής πρόκλησης και φυσικής ομορφιάς. Με διαδρομές που απαιτούν ακρίβεια και σκέψη, αλλά και ένα περιβάλλον που αναδεικνύει τη γοητεία του τοπίου, προσφέρει μια απολαυστική στιγμή παιχνιδιού τόσο για προχωρημένους παίκτες όσο και για όσους έρχονται σε πρώτη επαφή με το άθλημα.

Παράλληλα, το γκολφ λειτουργεί ευεργετικά για το σώμα και το πνεύμα. Ενισχύει τη σωματική άσκηση με ήπιο αλλά ουσιαστικό τρόπο, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στην τόνωση της ψυχικής ευεξίας, ενώ δίνει την αίσθηση ηρεμίας και ανανέωσης που μόνο η επαφή με τη φύση μπορεί να χαρίσει.

Το φετινό πρόγραμμα

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την ημέρα με τις εγγραφές, προετοιμάζοντας έτσι τη συμμετοχή τους στο τουρνουά. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει ο αγώνας scramble, προσδίδοντας μια συναρπαστική δράση σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της χώρας.

Οι επισκέπτες που δεν θα αγωνιστούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ, γνωρίζοντας από κοντά τα βασικά μυστικά του αθλήματος μέσα σε ένα φιλικό και καθοδηγούμενο περιβάλλον.

Με το πέρας του αγώνα, όλοι θα μπορούν να χαλαρώσουν και να συμμετάσχουν σε δράσεις δικτύωσης, ενώ η ημέρα θα κλείσει με την επίσημη τελετή απονομών δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να μάθουν τους φετινούς πρωταθλητές και νικητές.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί με ομάδες των τεσσάρων ατόμων, με το σύστημα Scramble 4-ball όπου καταγράφονται τα δύο καλύτερα σκορ ανά τρύπα. Το handicap κάθε παίκτη θα υπολογιστεί στα ¾ σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Η μορφή αυτή παρέχει ευχάριστο και γρήγορο ρυθμό και είναι κατάλληλη για παίκτες κάθε επιπέδου, προωθώντας τη συνεργασία και τη στρατηγική.

Τιμητικές Διακρίσεις στους κορυφαίους παίκτες

Το τουρνουά θα τιμήσει τις ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη, με βραβεία που αναδεικνύουν την αγωνιστική τους υπεροχή. Επιπλέον, θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία στους παίκτες με τις καλύτερες επιδόσεις στις κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin αναγνωρίζοντας την τεχνική και ακρίβεια τους.

Μεγάλες εταιρείες δίπλα στη διοργάνωση

Το Glyfada Greek Maritime Golf Event υποστηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις που ενισχύουν τη γκολφική εμπειρία.

Η IRI/The Marshall Islands Registry, ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα νηολόγια παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε στρατηγικά σημεία ανά τον κόσμο και δέσμευση στην άμεση εξυπηρέτηση, στηρίζει δυναμικά το Glyfada Greek Maritime Golf Event, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στο γκολφ και τη ναυτιλιακή κοινότητα. Η παρουσία της ενισχύει τον θεσμό και επιβεβαιώνει τη σημασία του ως σημείου συνάντησης για στελέχη του κλάδου μέσα από μια κοινή αθλητική περιπέτεια.

Παράλληλα, η NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η παγκόσμια δύναμη στην premium ηλεκτροκίνηση, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση παρουσιάζοντας το νέο ηλεκτρικό SUV NIO EL6. Με το μήνυμα της «Blue Sky Coming» εκφράζει το όραμά της για ένα πιο καθαρό και ανθρώπινο μέλλον. Η παρουσία της στο Glyfada Greek Maritime Golf Event σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας στην Ελλάδα που βλέπει την ηλεκτροκίνηση όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως τρόπο ζωής.

Την ίδια στιγμή, η Marine Tours —ηγέτιδα εταιρεία Travel Management στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών και βαθιά εξειδίκευση στην υποστήριξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας— δίνει για μία ακόμη χρονιά το «παρών», στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση και «αγκαλιάζοντας» το σύνολο των φιλανθρωπικών της δράσεων.

Η Golden Stone Maritime Ventures SA υποστηρίζει για πρώτη φορά το τουρνουά, ενισχύοντας την αίσθηση κοινότητας και συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η κορυφαία εταιρεία Napapijri, με ισχυρή παρουσία στον χώρο του Premium Lifestyle Alpine-Inspired Fashion, ως Official Clothing Partner, παρέχει το επίσημο polo της διοργάνωσης και θερμός, συνδυάζοντας στυλ και άνεση για όλους τους παίκτες, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ειδικές εκπτώσεις στους συμμετέχοντες.

Επιπλέον, οι νικητές κάθε κατηγορίας θα απολαύσουν μια σειρά από υψηλής ποιότητας δώρα, όπως duffel bags, καπέλα, backpacks και θήκες λάπτοπ, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα και κομψότητα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην καθημερινότητά τους.

Ταυτόχρονα, το μ. Artisan Water συμμετέχει στο Glyfada Greek Maritime Golf Event μέσα από το μ. Selection, εκφράζοντας έναν σύγχρονο lifestyle χαρακτήρα που συνδυάζει design και αυθεντικότητα. Ως το πρώτο ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό σε 100% ανακυκλώσιμη αλουμινένια συσκευασία, αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση στη βιωσιμότητα και στη συνειδητή επιλογή.

Σταθμοί γεύσης και απόλαυσης στο γήπεδο

Το Skinos Mastiha Spirit θα δώσει το δικό του ξεχωριστό άρωμα, παρέχοντας μια αυθεντική ελληνική εμπειρία με τη μοναδική γεύση της μαστίχας Χίου, ενώ οι συμμετέχοντες θα δροσιστούν επίσης και με τις ιστορικές lager μπύρες Budweiser, με λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα και έντονο άρωμα λυκίσκου και μαγιάς.

Στο πλευρό της διοργάνωσης θα βρεθεί και η Anatomic Line παρέχοντας προϊόντα που συνδυάζουν καλύτερη απόδοση και εργονομία σώματος, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να απολαύσουν το event με άνεση και φροντίδα. Το Aggelis Meatworks συμμετέχει στο Glyfada Greek Maritime Golf Event με έναν ξεχωριστό σταθμό ανεφοδιασμού, προσφέροντας στους συμμετέχοντες νόστιμα και ζουμερά burgers από εκλεκτά κρέατα, για μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία στο γήπεδο.

Τέλος, η γιαπωνέζικη κουζίνα θα έχει σημαντική παρουσία με τα χειροποίητα γεύματα του mySUSHI, που παρασκευάζονται από εξειδικευμένο προσωπικό προσφέροντας γευστικά, ελαφριά και χαμηλά σε θερμίδες γεύματα.

Platinum Sponsor: IRI/The Marshall Islands Registry Gold Sponsor: ΝΙΟ, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Silver Sponsor: Marine Tours Supporter: Golden Stone Maritime Ventures SA

Official Clothing Partner: Napapijri

Official Water: μ. Artisan Water

Partner: Mind the Ad

Supporters: Budweiser, Skinos Mastiha Spirit, Anatomic Line, Aggelis Meatworks, mySUSHI, Teddy’s Speakeasy

Auction Partners: Meganisi Luxury Selection, Messinian Nest, Porto Carras Grand Resort

Audio Visual Partner: BOO Productions

Το Glyfada Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the year της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.greekmaritimegolf.gr/glyfada-maritime/